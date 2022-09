Cara Migrasi Windows 10 Tablet Dari 32-Bit Ke 64-Bit – Di sini kami menguraikan semua yang perlu Anda ketahui tentang memigrasikan tablet Windows 10 dari 32 bit ke 64 bit, termasuk apa yang perlu Anda persiapkan dan cara meningkatkan ke Windows 10 (x64) dari 32 bit . Microsoft menawarkan Windows 10 sebagai pemutakhiran gratis untuk komputer yang menjalankan salinan asli Windows 7 dan Windows 8.1.

Cara Migrasi Windows 10 Tablet Dari 32-Bit Ke 64-Bit

windows64 – Jika PC Anda menjalankan Windows 7/8.1, versi 32-bit, Windows 10 versi 32-bit akan tetap dipertahankan setelah pemutakhiran. Ingin memutakhirkan Windows 10 dari versi 32 bit ke 64 bit untuk mendapatkan lebih banyak manfaat produktivitas? Itu mungkin dan Anda tidak perlu membayar untuk itu.

Sebelum Memulai

Beralih dari 32 bit ke 64 bit di Windows 10 gratis, jadi Anda tidak perlu membayar lebih. Selama Anda memiliki lisensi Windows 7/8 atau Windows 10 yang memenuhi syarat, Anda berhak menggunakannya.

Tidak ada jalur langsung untuk memutakhirkan tablet Windows 10 dari 32 bit ke 64 bit, jadi Anda harus melakukan instalasi

Sistem operasi yang bersih. Proses ini akan menghapus semua file, aplikasi, dan pengaturan.

Pastikan Anda membuat cadangan file penting terlebih dahulu.

Anda harus menginstal ulang aplikasi dan driver 64 bit asli.

Konfirmasikan Windows 10 64-Bit Kompatibel

Sebelum memutakhirkan tablet atau PC Anda ke Windows 10 64 bit, periksa apakah ia memiliki prosesor 64-bit. Buka aplikasi Pengaturan di Windows > Sistem > Tentang . Dalam tipe Sistem ada dua bagian informasi. Jika Anda melihat “sistem operasi 32-bit, prosesor berbasis x64”, itu berarti PC Anda mendukung Windows 10 (64 bit); sebaliknya, jika informasinya adalah “sistem operasi 32-bit, prosesor berbasis x86”, sistem Anda tidak dapat meningkatkan ke 64 bit.

Buat Cadangan PC Anda

Kami menyarankan Anda mencadangkan file penting, foto, musik, dan file lainnya ke drive eksternal atau cloud, karena proses ini akan menghapus semua file dan pengaturan. Anda juga dapat menggunakan Windows Care Genius untuk membuat titik pemulihan sistem.

Klik tombol Cadangkan , Anda dapat membuat cadangan penuh dari sistem dan registri Anda.

Unduh alat pembuatan media Windows 10 dan buat salinan yang dapat di-boot

Untuk memulai, pastikan lisensi Windows 10 Anda yang sudah keluar telah diaktifkan. Arahkan ke Pengaturan > Sistem > Perbarui & Keamanan > Aktivasi .

Langkah 1. Unduh alat pembuatan media Windows 10 , klik tombol Unduh alat sekarang untuk menginstal dan membuka aplikasi.

Langkah 2. Pilih Buat media instalasi untuk opsi PC lain di layar pengaturan.

Langkah 3. Pilih Bahasa , Edisi dan Arsitektur . Silakan pilih 64-bit (x64) di Arsitektur .

Langkah 4. Siapkan USB dengan ruang minimal 4GB dan masukkan ke meja atau PC. Pilih USB flash drive di layar pengaturan, dan ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikannya.

Instal Windows 10 Dengan Prosesor 64-Bit

Reboot tablet/laptop atau PC Anda dan instal Windows 10 64 bit dari media yang baru saja Anda buat. Klik Kustom: Instal Windows saja (lanjutan) untuk menimpa instalasi 32-bit yang ada.Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan instalasi. Last but not least, buka Pengaturan > Pembaruan & keamanan > Pembaruan Windows untuk mengunduh pembaruan dan driver terbaru. Jika beberapa driver tidak tersedia melalui pembaruan Windows, Anda dapat mengunjungi situs web produsen komputer untuk mengunduh dan menginstal driver versi 64-bit. Selamat, Anda baru saja berhasil mengupgrade ke Windows 10 64-bit dari 32 bit. Tidak rumit untuk beralih dari 32 bit ke 64 bit di tablet Windows 10, kita bisa mengatasinya sendiri di rumah dengan mengikuti tutorial di artikel ini.