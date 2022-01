Windows64.com – Kesalahan perhitungan dapat menyebabkan kesalahan penghentian, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Terutama di bidang ekonomi, masalah optimasi yang sering terjadi dapat menyebabkan kesalahan fatal. Dalam memecahkan masalah ini, teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi kesalahan komputasi.

Penggunaan Microsoft Excel Dalam Perkuliahan

Penggunaan Microsoft Excel Dalam Perkuliahan – Keterampilan mengajar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa saat mengikuti perkuliahan daripada sekedar melakukan perhitungan prosedural yang dirasa membutuhkan waktu. Di sisi lain, siswa dapat mempelajari seluruh kursus daripada sebagian. Peran penting dalam hal ini dimainkan oleh teknologi perusahaan besar seperti Microsoft Office. Microsoft Office merupakan salah satu software populer yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Kemampuan menggunakan Microsoft Office sering dijadikan sebagai salah satu syarat untuk bekerja pada suatu perusahaan, terutama Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan Microsoft lainnya. Microsoft Office adalah perangkat lunak dalam bentuk Office suite yang dibuat oleh Microsoft.

Perangkat lunak ini berjalan pada sistem operasi Windows dan Mac OS X. Microsoft Office saat ini memiliki versi terbaru yang dirilis pada tahun 2018, Microsoft Office 2019. Microsoft Office diproduksi oleh perusahaan raksasa Microsoft, yang berisi serangkaian aplikasi yang sangat berguna untuk berbagai tugas kantor. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembuatan software ini adalah untuk memudahkan tugas-tugas seperti membuat laporan, presentasi, dll. Perkuliahan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan untuk menggunakan Microsoft Excel, salah satu aplikasi Microsoft. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah program spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS.

Aplikasi ini menggunakan strategi pemasaran agresif Microsoft untuk memberikan kemampuan perhitungan dan pembuatan grafik, menjadikan Microsoft Excel salah satu program komputer paling populer yang digunakan di komputer mikro saat ini. Bahkan, sejak versi 5.0 dirilis pada tahun 1993, sekarang menjadi program spreadsheet multi-partai paling populer di platform PC Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari sistem Microsoft Office dan versi terbaru adalah versi Microsoft Office Excel 2007 yang terintegrasi ke dalam suite Microsoft Office 2007. Excel adalah program spreadsheet pertama yang memungkinkan pengguna untuk menentukan tampilan tabel yang diedit. Font, simbol atribut dan penampilannya. sel. Excel juga menyediakan penghitungan ulang sel pintar ketika hanya nilai pembaruan sel yang ditautkan. Selain itu, Excel menyediakan kemampuan pemrosesan grafik yang sangat baik.

Ketika pertama kali diintegrasikan ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft mendesain ulang antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft Power Point agar sesuai dengan tampilan dan nuansa Microsoft Excel.

Anda dapat menggunakan penghitungan otomatis di Microsoft Excel untuk meminimalkan kesalahan penghitungan. Saat perhitungan perlu disematkan di Microsoft Word, pengguna Microsoft Excel cukup menautkan lembar kerja yang digunakan dalam perhitungan ke file Microsoft Word yang ingin mereka kerjakan. Berikut cara memindahkan tabel dari lembar Microsoft Excel ke file Microsoft Word.

Menggunakan metode copy paste Buka dokumen Excel yang ingin Anda transfer ke Word.

Buka dokumen Excel yang ingin Anda pindahkan ke Word. Sebelum memindahkan tabel, pastikan tabel memiliki batas untuk mengunci area tabel saat Anda beralih ke Word dan klik Batas di bilah menu atas agar hasilnya tetap rapi dan teratur. 2. Pindahkan tabel ke Microsoft Word.

Kemudian buka dokumen Word. Kemudian pindahkan tabel di dokumen Excel Anda dengan menyalinnya ke Word. Anda dapat mengunci area tabel yang ingin Anda pindahkan, lalu klik kanan dan pilih “Copy” atau Anda dapat menggantinya dengan menekan dua tombol sekaligus seperti “ctrl/command + C” pada keyboard Anda. Buka Word dan pilih dengan mengklik kanan dan memilih “Tempel” atau dengan menekan dua tombol “ctrl / command + V” secara bersamaan pada halaman yang Anda gunakan. Oleh karena itu, tabel terhitung muncul di dokumen Word. Saya. penggunaan tautan

Selain tabel duplikat, tersedia metode penggabungan yang berlaku untuk tabel yang berisi rumus matematika atau rumus Excel asli sebagai berikut:

Buka dokumen Excel yang berisi rumus yang ingin Anda transfer ke Word. Pilih area tabel yang ingin Anda pindahkan. Kemudian klik kanan dan pilih “Salin” atau tekan kombinasi tombol “ctrl / command + C” untuk memilihnya. Buka dokumen di Word, lalu klik Tempel di bilah menu kiri atas dan pilih Tempel Spesial. Kemudian pilih “Sisipkan Tautan” dan pilih opsi “Microsoft Excel Sheet Object”. Terakhir, klik OK untuk menampilkan hasilnya di dokumen Word. Lebih hemat? Data yang dihitung menggunakan Microsoft Excel lebih akurat dibandingkan perhitungan manual yang rawan human error. Perhitungan otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rumus seperti fungsi SUM, SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP, IF, OR, AND, dan ERROR ARE. Berikut adalah fungsi dari beberapa rumus yang disebutkan di atas: fungsi SUM

Fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam sel.

Fungsi SUMIF

Fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam rentang berdasarkan kriteria tertentu. Format penulisan fungsi SUMIF adalah:

= SUMIF(rentang, kriteria, jumlah_rentang)

Range: Rentang data yang akan diestimasi.

Kriteria: Kriteria yang digunakan sebagai kriteria tambahan

Sum_range: Rentang berisi data yang dijumlahkan berdasarkan kriteria dan cocok dengan rentang pertama.

Fungsi COUNTIF

Suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data yang terdapat dalam suatu range berdasarkan kriteria tertentu. Fungsi COUNTIF ditulis dalam bentuk:

Lingkup: Lingkup berisi data yang akan diestimasi.

Kriteria: Kriteria yang digunakan sebagai dasar perhitungan

Fungsi VLOOKUP.

Fungsi ini biasanya mengharapkan Table_array diambil dari ruang lingkup tabel dan harus mengunci ruang lingkup. Jika tidak terkunci, terjadi kesalahan rumus. Triknya adalah memberi ruang lingkup nama. Rentang nama dapat berupa: Gunakan tanpa mengunci. Cara mengolah bermacam-macam:

1.) Pertama, kunci posisi rentang yang dibaca oleh rumus fungsi VLOOKUP.

2.) Masukkan nama untuk ruang lingkup di bidang “Nama”.

3.) Kemudian pada pencarian di Table_array, ganti rumus dari range ke range name. 5. Fungsi ISERROR

Fungsi yang digunakan untuk memeriksa kesalahan dalam rumus yang digunakan. Saya mendapatkan kesalahan berikut: # NA #, #VALUE!, #REF!, # DIV / 0!, #NUM!, #NAME? atau #NULL!. Hasil dari fungsi IS ERROR adalah nilai True atau False, dan rumus untuk fungsi ini adalah:

Nilai: Nilai untuk memeriksa kesalahan dapat berupa rumus atau nilai lain. Karena mengembalikan True atau False, fungsi IS ERROR dapat digabungkan dengan fungsi IF, jadi rumusnya adalah:

= JIKA(ISERROR(nilai) = BENAR, nilai_jika_ benar, nilai_jika_ salah). Selain contoh di atas, masih banyak perhitungan efisiensi yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Kami berharap contoh penggunaan Microsoft Excel di atas dapat membantu Anda dalam menghitung di tempat kerja atau di kelas.