windows64 – Mulai 1 Agustus 2019, seluruh aplikasi Kamu yang diterbitkan di Google Play wajib mensupport arsitektur 64- bit. CPU 64- bit membagikan pengalaman yang lebih kilat serta lebih banyak pada konsumen. Meningkatkan aplikasi tipe 64- bit hendak membenarkan penampilan, membuka kesempatan inovasi di era depan, serta mempersiapkan aplikasi buat fitur dengan perangkat keras yang cuma mensupport arsitektur 64- bit. Bimbingan ini menarangkan langkah- langkah yang bisa Kamu jalani saat ini buat membenarkan kalau aplikasi 32- bit Kamu sedia mensupport fitur 64- bit.

Semua Aplikasi Yang Berada Di Google Play Harus Mendukung Arsitektur 64-bit

– Menilai aplikasi Anda

Semua Aplikasi Yang Berada Di Google Play Harus Mendukung Arsitektur 64-bit – Bila aplikasi Kamu cuma memakai isyarat yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java ataupun Kotlin, tercantum seluruh library ataupun SDK, aplikasi itu telah sedia buat fitur 64- bit. Bila aplikasi Kamu memakai isyarat native, ataupun Kamu tidak percaya isyarat apa yang dipakai, hendaknya angka aplikasi Kamu serta ambil aksi.

– Pemeriksaan status cepat

Buat mengecek dengan kilat apakah aplikasi Kamu sedia buat persyaratan 64- bit ataupun tidak, buka Konsol Play, kemudian meninjau luncurkan yang telah terdapat buat memandang apakah luncurkan itu sudah menaati persyaratan. Bila ada permasalahan terpaut persyaratan 64- bit, Konsol Play hendak menunjukkan peringatan buat luncurkan coret- coretan Kamu. Bila memandang peringatan, simak tahap selanjutnya buat mempersiapkan aplikasi.

– Apakah aplikasi Kamu memakai isyarat native?

Perihal awal yang wajib dicoba merupakan mengecek apakah aplikasi Kamu memakai isyarat native. Aplikasi Kamu memakai isyarat native bila:

Memakai isyarat C/ C++( native) pada aplikasi.

Tersambung dengan library native pihak ketiga.

Terbuat oleh kreator aplikasi pihak ketiga yang memakai library native.

– Apakah aplikasi Kamu melibatkan library 64- bit?

Metode sangat simpel buat mengecek terdapatnya library 64- bit pada aplikasi merupakan dengan mengecek bentuk file APK Kamu. Dikala terbuat, APK hendak dikemas dengan library native yang diperlukan oleh aplikasi. Library native ditaruh di bermacam berkas bersumber pada ABI. Sokongan pada tiap arsitektur 64- bit tidak dibutuhkan, namun Kamu wajib melibatkan arsitektur 64- bit yang cocok buat tiap arsitektur 32- bit native yang dibantu. Buat arsitektur ARM, library 32- bit terdapat di armeabi- v7a. Sedangkan itu, library 64- bit terdapat di arm64- v8a. Buat arsitektur x86, cari x86 buat 32- bit serta x86_64 buat 64- bit. Butuh diketahui kalau tergantung pada aplikasi Kamu, bisa jadi hendak terdapat set library yang serupa benar di tiap berkas serta bisa jadi pula tidak. Tujuannya merupakan buat membenarkan aplikasi Kamu berjalan dengan betul di area spesial 64- bit. Pada biasanya, APK ataupun bundle yang terbuat buat arsitektur 32- bit serta 64- bit hendak mempunyai berkas buat kedua ABI, tiap- tiap dengan set library native yang terpaut. Bila tidak terdapat sokongan buat 64- bit, Kamu hendak memandang berkas ABI 32- bit namun tidak memandang berkas 64- bit.

– Mencari library native memakai APK Analyzer

APK Analyzer merupakan perlengkapan yang membolehkan Kamu menilai bermacam pandangan APK yang sudah terbuat. Dalam perihal ini, kita hendak memakainya buat menciptakan library native, serta membenarkan terdapatnya library 64- bit.

– Mencari library native dengan mengekstrak APK

File APK mempunyai bentuk semacam file zip, serta pula bisa diekstrak. Bila lebih senang memakai command line ataupun perlengkapan ekstraksi yang lain, pengekstrakan APK sesuai buat Kamu. Lumayan ekstrak file APK( tergantung pada aplikasi ekstraksinya, Kamu bisa jadi wajib mengganti julukan file jadi. zip) serta temui file yang sudah diekstrak. Simak bimbingan di atas buat mengenali apakah Kamu sedia mensupport fitur 64- bit.

– Membuat aplikasi dengan library 64- bit

Selanjutnya ini merupakan petunjuk buat membuat library 64- bit. Tetapi, butuh dikenal kalau petunjuk ini cuma melingkupi pembuatan isyarat serta library yang bisa Kamu untuk dari pangkal.

– Membuat aplikasi dengan Android Sanggar ataupun Gradle

Beberapa besar project Android Sanggar memakai Gradle selaku sistem build yang mendasarinya, alhasil bagian ini legal pada kedua permasalahan. Untuk mengaktifkan build buat isyarat native, Kamu cuma butuh meningkatkan arm64- v8a serta/ ataupun x86_64( tergantung pada arsitektur yang mau Kamu bawa) ke seperangkat ndk. abiFilters pada file build. gradle aplikasi Kamu:

– Melakukan porting isyarat 32- bit ke 64- bit

Bila isyarat Kamu telah berjalan pada desktop ataupun iOS, Kamu tidak butuh melaksanakan aksi bonus buat Android. Bila ini awal kalinya Kamu membuat isyarat buat sistem 64- bit, permasalahan penting yang wajib ditangani merupakan pointer yang tidak lagi cocok dengan tipe integer 32- bit semacam int. Kamu wajib menginovasi isyarat yang menaruh pointer dalam tipe semacam int, unsigned, ataupun uint32_t. Pada sistem Unix, long sesuai dengan dimensi pointer, namun berlainan perihalnya pada Windows. Jadi, Kamu wajib memakai tipe yang menampakkan intent uintptr_t ataupun intptr_t. Maanfaatkan tipe ptrdiff_t buat menaruh perbandingan antara 2 pointer. Kamu wajib senantiasa memilah tipe integer luas senantiasa khusus yang didetetapkan dalam<stdint. h

, bukan tipe konvensional semacam int ataupun long, apalagi buat non- pointer. Keterangan guna sugestif jauh lebih beresiko buat isyarat 64- bit. C/ C++ menyangka int selaku tipe angka yang diperlihatkan dari guna yang dideklarasikan dengan cara sugestif( maksudnya guna yang deklarasinya belum diamati oleh compiler). Bila tipe angka yang diperlihatkan sesungguhnya buat guna Kamu berbentuk pointer, tipe angka yang diperlihatkan ini hendak berperan dengan bagus pada sistem 32- bit, ialah pointer hendak cocok dengan int. Tetapi, pada sistem 64- bit, compiler hendak terletak di setengah bagian atas pointer Kamu.